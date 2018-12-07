Порошенко хочет, чтобы в политике было больше женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выступил за расширение представительства женщин в украинской политике. Об этом он заявил во время форума в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Верховная Рада уже начала процесс обеспечения паритетного политического представительства женщин и мужчин. В 2015 году она приняла закон о местных выборах, который ввел гендерные квоты, и значительно увеличил представительство женщин в городских советах. И мы не можем гнаться только по статистике - нужно качественное представительство женщин в политике", - отметил Президент.
По его словам, на сегодня в украинском парламенте 11,5% нардепов составляют женщины, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. В то же время в Евросоюзе этот показатель составляет, в среднем, 23%.
При этом он отметил, что введение квот в избирательное законодательство - это европейская практика. И высокий уровень представительства женщин, в частности в скандинавских парламентах, был достигнут именно благодаря квотам.
Напомним, 17 октября Закон № 2523-VII по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы опубликован в "Голосе Украины".