Порошенко і Волкер обговорили продовження тиску на РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко і Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер скоординували підходи щодо продовження міжнародного тиску на Росію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Порошенка.
"Зі Спеціальним представником США по Україні (Куртом Волкером – ред.) скоординували підходи щодо продовження міжнародного тиску на російську сторону, яка має забезпечити чітку повагу до свободи судноплавства, а також негайне і безумовне звільнення захоплених моряків та кораблів України", – йдеться в дописі.
Нагадаємо, вчора, 18 грудня, Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прибув до України з візитом.
Як повідомляв УНН, за словами Волкера, ЄС може запровадити додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки в найближчі місяці.
Крім того, Спецпредставник Держдепу США заявив, що Штати виділять Україні 125 мільйонів доларів військової допомоги для зміцнення оборони на морі, берегової лінії та повітряної оборони.