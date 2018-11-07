Порошенко дозволив саджати росіян за грати за незаконне проникнення в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону. Про це повідомляється на сайті ВР, передає УНН.
Законом передбачено встановити кримінальну відповідальність за "перетин державного кордону України особою, яка має громадянство (підданство) держави-агресора, або іншою особою в інтересах держави-агресора, що суперечать національним інтересам України, будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості".
Таке діяння каратиметься позбавленням волі на строк до трьох років. Крім того, повторне вчинення таких дій або вчинення їх групою осіб передбачає відповідальність у формі позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, а вчинення таких дій із застосуванням зброї – на строк від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада встановила кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону.