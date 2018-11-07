Порошенко позволил сажать россиян за решетку за незаконное проникновение в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Об этом сообщается на сайте ВР, передает УНН.
Законом предусмотрено установить уголовную ответственность за "пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащие национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или документами, содержащими недостоверные сведения".
Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет. Кроме того, повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривает ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия - на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, 18 октября Верховная Рада установила уголовную ответственность за незаконное пересечение границы.