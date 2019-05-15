Порошенко досі не підписав закон про мову

Вчора під час засідання парламенту голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної, який у Раді ухвалили ще 25 квітня.



Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко повідомила, що Закон про мову передали на підпис Порошенку.



Однак Президент досі його не підписав.



Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляв, що після того, як він підпише Закон про забезпечення функціонування української мови як державної, його невідкладно підпише і Порошенко.