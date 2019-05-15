Порошенко до сих пор не подписал закон о языке

Вчера во время заседания парламента председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который в Раде приняли еще 25 апреля.



Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко сообщила, что Закон о языке передали на подпись Порошенко.



Однако Президент до сих пор его не подписал.



Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что после того, как он подпишет Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, его безотлагательно подпишет и Порошенко.