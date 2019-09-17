Порошенка викликали на допит у ДБР на 18 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Завтра, 18 вересня, у Державне бюро розслідувань викликали на допит п'ятого Президента України Петра Порошенка. Про це повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова, передає УНН.
"Завтра Порошенка викликають на допит", - сказала Іванова.
Разом з тим, вона не уточнила в якому провадженні буде здійснений допит, а також час його проведення.
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Нагадаємо, 13 вересня п’ятий Президент України Петро Порошенко з’явився на допит до ДБР. З його слів, слідчі питали його про моряків у Керченській протоці.
Зазначимо, що Порошенко не з’являвся на допити до ДБР 3 вересня, 6 вересня, а також 10 вересня.