Порошенко вызвали на допрос в ГБР на 18 сентября

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58894 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111367 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103210 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110243 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119660 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148283 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148670 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140465 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187861 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116741 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Порошенко вызвали на допрос в ГБР на 18 сентября

Порошенко вызвали на допрос в ГБР на 18 сентября

Киев  •  УНН

 • 14848 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Завтра, 18 сентября, в Государственное бюро расследований вызвали на допрос пятого Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает УНН.

"Завтра Порошенко вызывают на допрос", - сказала Иванова.

Вместе с тем, она не уточнила в котором производстве будет проведен допрос, а также время его проведения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Следователи ГБР допрашивают освобожденных с РФ украинских моряков по делу Порошенко

Напомним, 13 сентября пятый Президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в ГБР. По его словам, следователи спрашивали его о моряках в Керченском проливе.

Отметим, что Порошенко не являлся на допросы в ГБР 3 сентября, 6 сентября, а также 10 сентября.

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