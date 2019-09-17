Порошенко вызвали на допрос в ГБР на 18 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Завтра, 18 сентября, в Государственное бюро расследований вызвали на допрос пятого Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает УНН.
"Завтра Порошенко вызывают на допрос", - сказала Иванова.
Вместе с тем, она не уточнила в котором производстве будет проведен допрос, а также время его проведения.
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Напомним, 13 сентября пятый Президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в ГБР. По его словам, следователи спрашивали его о моряках в Керченском проливе.
Отметим, что Порошенко не являлся на допросы в ГБР 3 сентября, 6 сентября, а также 10 сентября.