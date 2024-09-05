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Порятунок від спеки: у парках і скверах Києва обладнали поїлки для тварин

Порятунок від спеки: у парках і скверах Києва обладнали поїлки для тварин

Київ • УНН

 • 25028 перегляди

У столичних парках і скверах з'явилися портативні поїлки для домашніх та безпритульних тварин через спекотну погоду. Стенди функціонуватимуть до кінця жовтня, їх обслуговуватимуть комунальні підприємства.

Синоптики й надалі прогнозують спекотну погоду, тож у столичних парках і скверах обладнали портативні поїлки для домашніх та безпритульних тварин. Про це розповіли в КМДА, передає УНН.

Деталі

Київ продовжує створювати комфортні умови для тварин та розвиває відповідну інфраструктуру. Стенди для пиття чотирилапих – звична практика для багатьох європейських міст. У відповідь на численні запити киян портативні поїлки вже обладнали в парках та скверах Оболонського, Деснянського та Дарницького районів. Незабаром вони з’являться в решті районів столиці

- розповів директор комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Сергій Сабуров. 

За його словами, поїлки функціонуватимуть у столичних парках та скверах до кінця жовтня. Підтримку гігієни стендів та наповнення свіжою чистою водою забезпечать комунальні підприємства з утримання зелених насаджень.

Нагадаємо

Метеорологи зафіксували в Києві чотири температурні рекорди з 25 по 27 серпня. Середньомісячна температура повітря становила +23,1°С, що на 2,7°С вище за норму, а серпень 2024 року став третім найтеплішим з 1891 року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКиїв

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