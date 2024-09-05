Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных

Синоптики и в дальнейшем прогнозируют жаркую погоду, поэтому в столичных парках и скверах оборудовали портативные поилки для домашних и бездомных животных. Об этом рассказали в КГГА, передает УНН.

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Киев продолжает создавать комфортные условия для животных и развивает соответствующую инфраструктуру. Стенды для питья четвероногих - обычная практика для многих европейских городов. В ответ на многочисленные запросы киевлян портативные поилки уже оборудовали в парках и скверах Оболонского, Деснянского и Дарницкого районов. Вскоре они появятся в остальных районах столицы - рассказал директор коммунального предприятия «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Сергей Сабуров.

По его словам, поилки будут функционировать в столичных парках и скверах до конца октября. Поддержку гигиены стендов и наполнение свежей чистой водой обеспечат коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений.

Напомним,

Метеорологи зафиксировали в Киеве четыре температурных рекорда с 25 по 27 августа. Среднемесячная температура воздуха составила +23,1°С, что на 2,7°С выше нормы, а август 2024 года стал третьим самым теплым с 1891 года.