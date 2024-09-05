Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных
Киев • УНН
В столичных парках и скверах появились портативные поилки для домашних и бездомных животных из-за жаркой погоды. Стенды будут функционировать до конца октября, их будут обслуживать коммунальные предприятия.
Синоптики и в дальнейшем прогнозируют жаркую погоду, поэтому в столичных парках и скверах оборудовали портативные поилки для домашних и бездомных животных. Об этом рассказали в КГГА, передает УНН.
Детали
Киев продолжает создавать комфортные условия для животных и развивает соответствующую инфраструктуру. Стенды для питья четвероногих - обычная практика для многих европейских городов. В ответ на многочисленные запросы киевлян портативные поилки уже оборудовали в парках и скверах Оболонского, Деснянского и Дарницкого районов. Вскоре они появятся в остальных районах столицы
По его словам, поилки будут функционировать в столичных парках и скверах до конца октября. Поддержку гигиены стендов и наполнение свежей чистой водой обеспечат коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений.
Напомним,
Метеорологи зафиксировали в Киеве четыре температурных рекорда с 25 по 27 августа. Среднемесячная температура воздуха составила +23,1°С, что на 2,7°С выше нормы, а август 2024 года стал третьим самым теплым с 1891 года.