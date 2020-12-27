Поразку Ломаченку визнано найбільш несподіваною подією року в боксі

У листопаді місяці американець Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів (116:112, 119:109, 117:111).

“23-річний Лопес не мав того величезного досвіду, який є у Ломаченко, він не повинен був вигравати, але переміг. Це безперечно сенсація. Перемога Лопеса спровокувала ефект „доміно“ — це змусило переоцінити історичну велич Ломаченко, запалило нову суперзірку в особі Лопеса і змінило баланс сил в легкій вазі”, — сказано у зверненні авторів.

Нагадаємо, що тренер чемпіона світу Лопеса спростував можливість реваншу із Ломаченко.