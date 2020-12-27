Поражение Ломаченко признано самым неожиданным событием года в боксе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Авторитетный журнал The Ring сообщил о главной неожиданносте в боксе, а именно результат боя за звание абсолютного чемпиона мира между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, передает УНН.
В ноябре месяце американец Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей (116:112, 119:109, 117:111).
“23-летний Лопес не имел того огромного опыта, который есть у Ломаченко, он не должен был выигрывать, но победил. Это определенно сенсация. Победа Лопеса спровоцировала эффект „домино“ — это заставило переоценить историческое величие Ломаченко, зажгло новую суперзвезду в лице Лопеса и изменило баланс сил в легком весе”, — говорится в обращении авторов.
Напомним, что тренер чемпиона мира Лопеса опроверг возможность реванша с Ломаченко.