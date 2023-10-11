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Поранена жінка та удари з артилерії: за день російська армія обстріляла 9 громад Сумщини

Поранена жінка та удари з артилерії: за день російська армія обстріляла 9 громад Сумщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Упродовж дня 11 жовтня російська армія обстріляла 9 громад Сумщини. Внаслідок ударів по Дружбівській громаді одна жінка зазнала поранення. Всього зафіксовано 286 вибухів. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

Під обстрілами були такі громади:

  • Дружбівська громада: були удари з РСЗВ (21 вибух). Внаслідок одного з обстрілів поранення отримала жінка 1955 р.н., яку госпіталізували до лікувального закладу.
  • Зноб-Новгородська громада: російські військові завдавали ударів з мінометів (12 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
  • Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів) та авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (6 вибухів).
  • Середино-Будська громада: були удари зі ствольної артилерії (1 вибух) та міномету (18 вибухів), також обстріл дроном-камікадзе (1 вибух).
  • Білопільська громада: здійснено обстріл з міномета (30 вибухи), із гранатомета АГС (59 вибухів), РСЗВ (8 вибухів) та ствольної артилерії (8 вибухів).
  • Есманьська громада: 23 міни скинули на територію громади.
  • Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (28 вибухів), мінометний (5 вибухів), з протитанкового ракетного комплексу (1 вибух) та гранатометний обстріли з АГС-17 (8 вибухів).
  • Шалигинська громада: був мінометний обстріл (9 вибухів) та зі ствольної артилерії (30 вибухів).
  • Великописарівська громада: зафіксовано гранатометний обстріл з СПГ-9 (5 вибухів) та скидання з БпЛА вибухових предметів типу ВОГ (4 вибухи).

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