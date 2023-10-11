Раненая женщина и удары из артиллерии: за день российская армия обстреляла 9 общин Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В течение дня 11 октября российская армия обстреляла 9 общин Сумской области. В результате ударов по Дружбовской общине одна женщина получила ранения. Всего зафиксировано 286 взрывов. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
Под обстрелами были такие общины:
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- Дружбовская: были удары из РСЗО (21 взрыв). В результате одного из обстрелов ранения получила женщина 1955 г.р., которую госпитализировали в лечебное учреждение.
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- Зноб-Новгородская община: российские военные наносили удары из минометов (12 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).
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- Хотинская община: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов) и авиационный обстрел с вертолета НАР (6 взрывов).
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- Середино-Будская община: были удары из ствольной артиллерии (1 взрыв) и миномета (18 взрывов), также обстрел дроном-камикадзе (1 взрыв).
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- Белопольская община: осуществлен обстрел из миномета (30 взрывов), из гранатомета АГС (59 взрывов), РСЗО (8 взрывов) и ствольной артиллерии (8 взрывов).
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- Эсманская община: 23 мины сбросили на территорию громады.
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- Краснопольская община: осуществлены артиллерийские обстрелы (28 взрывов), минометный (5 взрывов), из противотанкового ракетного комплекса (1 взрыв) и гранатометный обстрелы из АГС-17 (8 взрывов).
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- Шалигинская община: был минометный обстрел (9 взрывов) и из ствольной артиллерии (30 взрывов).
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- Великописаревская община: зафиксирован гранатометный обстрел из СПГ-9 (5 взрывов) и сброс с БпЛА взрывчатых предметов типа ВОГ (4 взрыва).
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