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Попри скорочення посівних площ дефіциту соняшникової олії не буде - експерт

Попри скорочення посівних площ дефіциту соняшникової олії не буде - експерт

Київ • УНН

 • 254204 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Скорочення посівних площ соняшника через бойові дії, а також крадіжки зерна росіянами не особливо вдарять по економіці країни. Про це в коментарі УНН повідомив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Цитата

«На сьогодні посіви соняшника знаходяться не лише на окупованих територіях чи там, де ведуться бойові дії, а й в Центрі, а також у Миколаївській та Одеській областях. Тому я би не сказав, що ситуація критична. Ми кожен рік видавлюємо олії близько 6,5-7 мільйонів тонн. Внутрішнє споживання – 450 тисяч тонн, які розраховані на 40 мільйонів людей. Проте населення України зараз становить менше, ніж 40 мільйонів. По моїх розрахунках, зараз близько 30 мільйонів. Навіть якщо в цьому році ми зможемо видавити 5,5 мільйона тонн, то 93% ми будемо експортувати», – зазначив експерт.

Деталі

Також він додав, що ціна на олію зараз збільшилася, тому, якщо зменшиться експорт, не факт, що Україна отримуватиме менше грошей. Цілком можливо, що навпаки, скорочення експорту принесе більше доходів, адже ціна на олію підскочила в два рази.

Щодо крадіжок росіянами соняшника з території України, то Пендзин вважає, що це також не особливо вплине на ситуацію.

«На даний момент росіяни, якщо рахувати всі зернові та олійні, а соняшник – це олійні, вивезли близько 700 тисяч тонн. Загальний обсяг виробництва зернових і олійних в минулому році був десь близько 100 мільйонів, з них 70 – зернові, близько 30 – олійні. У нас в припортових елеваторах зараз лежить близько 6 мільйонів тонн пшениці», – повідомив експерт.

Доповнення

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни почали красти українське соняшникове насіння. Окрім того, виставили умови до фермерів з поділом врожаю 70 на 30 у свою користь.

Українські Національні Новини

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