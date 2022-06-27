Несмотря на сокращение посевных площадей, дефицита подсолнечного масла не будет - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Сокращение посевных площадей подсолнечника из-за боевых действий, а также кражи зерна россиянами не особо ударят по экономике страны. Об этом в комментарии УНН сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
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«На сегодняшний день посевы подсолнечника находятся не только на оккупированных территориях или там, где ведутся боевые действия, но и в Центре, а также в Николаевской и Одесской областях. Поэтому я бы не сказал, что ситуация критична. Мы каждый год выдавливаем подсолнечного масла около 6,5-7 миллионов тонн. Внутреннее потребление – 450 тысяч тонн, которые рассчитаны на 40 миллионов человек. Однако население Украины сейчас составляет менее 40 миллионов. По моим расчетам, сейчас около 30 миллионов. Даже если в этом году мы сможем выдавить 5,5 миллиона тонн, то 93% мы будем экспортировать», – отметил эксперт.
Детали
Также он добавил, что цена на масло сейчас увеличилась, поэтому если уменьшится экспорт, не факт, что Украина будет получать меньше денег. Вполне возможно, что наоборот сокращение экспорта принесет больше доходов, ведь цена на масло подскочила в два раза.
Что касается краж россиянами подсолнечника с территории Украины, то Пендзин считает, что это тоже не особо повлияет на ситуацию.
«На данный момент россияне, если считать все зерновые и масличные, а подсолнечник – это масличные, вывезли около 700 тысяч тонн. Общий объем производства зерновых и масличных в прошлом году был где-то около 100 миллионов, из них 70– зерновые, около 30 – масличные. У нас в припортовых элеваторах сейчас лежит около 6 миллионов тонн пшеницы», – сообщил эксперт.
Дополнение
Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне начали воровать украинские семена подсолнечника. Кроме того, выставили условия для фермеров с разделением урожая 70 на 30 в свою пользу.