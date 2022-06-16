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70 на 30: росіяни почали красти соняшникове насіння та виставили умови перед фермерами

70 на 30: росіяни почали красти соняшникове насіння та виставили умови перед фермерами

Київ • УНН

 • 146984 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі одного з телеканалів повідомив, що росіяни почали красти українське соняшникове насіння, окрім того виставили умови до фермерів з поділом врожаю 70 на 30 у свою користь. Про це пише УНН.

Деталі

За словами мера, на сьогоднішній день нема чіткої інформації про те, щоб хтось пішов на співпрацю з рашистами.

Після того, як росіяни почали красти українське зерно, привласнювати почали ягоди, фрукти та мелітопоську черешню. Новим "окупованим" продуктом стало насіння соняшника.

Цитата

"Буквально два дні назад вони почали красти соняшникове насіння з елеваторів та промисловими масштабами намагаються вивозити з міста Мелітоплля у порт в Бердянськ", - заявив Федоров.

Мер Мелітополя додав, що рашсити виставили умови, що 70% від отриманого врожаю вони забирають собі, а 30% залишають фермерам.

Нагадаємо

Російські окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі міста Мелітополь.

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