70 на 30: росіяни почали красти соняшникове насіння та виставили умови перед фермерами

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За словами мера, на сьогоднішній день нема чіткої інформації про те, щоб хтось пішов на співпрацю з рашистами.

Після того, як росіяни почали красти українське зерно, привласнювати почали ягоди, фрукти та мелітопоську черешню. Новим "окупованим" продуктом стало насіння соняшника.

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"Буквально два дні назад вони почали красти соняшникове насіння з елеваторів та промисловими масштабами намагаються вивозити з міста Мелітоплля у порт в Бердянськ", - заявив Федоров.

Мер Мелітополя додав, що рашсити виставили умови, що 70% від отриманого врожаю вони забирають собі, а 30% залишають фермерам.

Нагадаємо

Російські окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі міста Мелітополь.