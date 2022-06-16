70 на 30: россияне начали воровать семена подсолнечника и выставили условия перед фермерами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире одного из телеканалов сообщил, что россияне начали воровать украинские подсолнечные семена, кроме того выставили условия к фермерам с разделением урожая 70 на 30 в свою пользу. Об этом пишет УНН.
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По словам мэра, на сегодняшний день нет четкой информации о том, чтобы кто-нибудь пошел на сотрудничество с рашистами.
После того, как россияне начали воровать украинское зерно, присваивать начали ягоды, фрукты и мелитопоскую черешню. Новым "оккупированным" продуктом стали семена подсолнечника.
Цитата
"Буквально два дня назад они начали воровать семечки из элеваторов и промышленными масштабами пытаются вывозить из города Мелитопля в порт в Бердянск", - заявил Федоров.
Мэр Мелитополя добавил, что решити выставили условия, что 70% от полученного урожая они забирают себе, а 30% оставляют фермерам.
Напомним
Российские оккупанты развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе города Мелитополь.