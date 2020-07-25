Попри карантин в Одесі анонсували низку масових заходів у серпні

“З 31 (липня – ред.) ми очікуємо всю Україну, органи управління туризму приїжджають до Одеси. Ми будемо проводити офлайн конференцію, але онлайн для міжнародних спікерів з бізнесу. А органи управління всі з’їжджаються з регіонів до міста Одеси. Потім в нас фестивалі розпочнуться”, - повідомила Маркова.

За її словами, у серпні в Одесі буде насичена програма з дотриманням всіх карантинних вимог.

“Ми розпочали театральний сезон в літньому театрі міського саду з обмеженнями. І в зеленому театрі в парку Шевченка постійно класичні концерти або інші проекти створюємо. Таким чином ми підтримуємо наш бізнес, бо він вже дуже потерпає від того, що ми не мали туристів навесні, ми не проводили наші свята”, - додала Маркова.

Вона також анонсувала проведення у серпні низки фестивалів, зокрема, “Золоті скрипки Одеси”, “Одеса Класік”, “Зелена хвиля”, “Хочу до Одеси” та святкування дня міста.

Відповідаючи на питання чи отримувала Одеса, як туристичне місто, якісь додаткові розпорядження від МОЗ Маркова відповіла: “Як і всім. Але в регіоні і в місті працює штаб. Він кожного тижня збирається. Є групи, які досліджують ситуацію і які надають згоду або не надають на проведення заходів. Ми робимо моніторинг і розуміємо, що ми можемо собі дозволити, а що ні. І працюємо толерантно дуже”.

Нагадаємо, як зазначали у МОЗ, на пляжах та клубах Одеси відпочивальники не носять медичні маски та не дотримуються соціальної дистанції, що може призвести до підвищення рівня захворюваності на COVID-19.