Несмотря на карантин в Одессе анонсировали ряд массовых мероприятий в августе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В августе в Одессе планируют провести ряд массовых мероприятий, в частности, фестивали. В город также должны приехать все органы управления туризма из регионов для проведения конференции. Об этом УНН рассказала директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.
"С 31 (июля - ред.) мы ожидаем всю Украину, органы управления туризма приезжают в Одессу. Мы будем проводить оффлайн конференцию, но онлайн для международных спикеров из бизнеса. А органы управления все съезжаются из регионов в города Одесса. Затем у нас фестивали начнутся", - сообщила Маркова.
По ее словам, в августе в Одессе будет насыщенная программа с соблюдением всех карантинных требований.
"Мы начали театральный сезон в летнем театре городского сада с ограничениями. И в зеленом театре в парке Шевченко постоянно классические концерты или другие проекты создаем. Таким образом мы поддерживаем наш бизнес, потому что он уже очень страдает от того, что не было туристов весной, мы не проводили наши праздники", - добавила Маркова.
Она также анонсировала проведение в августе ряда фестивалей, в частности, "Золотые скрипки Одессы", "Одесса Классик", "Зеленая волна", "Хочу в Одессу" и празднования дня города.
Отвечая на вопрос получала Одесса, как туристический город, какие-то дополнительные распоряжения от Минздрава Маркова ответила: "Как и все. Но в регионе и в городе работает штаб. Он каждую неделю собирается. Есть группы, которые исследуют ситуацию и дают согласие или не дабт на проведение мероприятий. Мы проводим мониторинг и понимаем, что мы можем себе позволить, а что нет. И работаем толерантно очень".
Напомним, как отмечали в Минздраве, на пляжах и клубах Одессы отдыхающие не носят медицинские маски и не соблюдают социальной дистанции, может привести к повышению уровня заболеваемости COVID-19.