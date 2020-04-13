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Понад половина нових випадків зараження COVID-19 в Китаї виявлено у тих, хто повернувся з Росії

Понад половина нових випадків зараження COVID-19 в Китаї виявлено у тих, хто повернувся з Росії

Київ • УНН

 • 11745 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Китаї 12 квітня понад половини нових випадків зараження коронавірусом виявлено у громадян, які повернулися з Росії. 51 випадок зафіксований в аеропорту Шанхаю у пасажирів з московського рейсу. Ще 21 випадок виявлено в одній з провінцій у китайців, які прибули з Москви через російське місто Владивосток. Всього за останню добу в КНР виявлено близько 100 випадків COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg та Голос Америки.

Агентство Bloomberg відзначає, що в квітні китайські лікарі в провінції на північному сході країни виявили понад сто випадків інфікування у китайських громадян, які прибули з Росії через сухопутний кордон.

У Китаї зараз обмежено міжнародне авіасполучення для запобігання подальшого розвитку епідемії. Багато громадян змушені повертатися на батьківщину по суші. На тлі цього Росія може стати одним з нових джерел зараження для жителів КНР, пише Bloomberg.

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Поширення коронавірусу нового типу почалося в Китаї в грудні минулого року. Центром епідемії стало місто Ухань — адміністративний центр провінції Хубей. З кінця січня місто перебувало в повній ізоляції. На сьогоднішній день карантин знято.

З початку епідемії в Китаї виявлено понад 82 тисяч заражень коронавірусом нового типу, кількість загиблих перевищила 3300.

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США і країни Заходу вважають, що Пекін може приховувати реальні дані про виявлені випадки зараження і загиблих пацієнтів. Китайська влада це відкидає.

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