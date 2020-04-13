Понад половина нових випадків зараження COVID-19 в Китаї виявлено у тих, хто повернувся з Росії

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Китаї 12 квітня понад половини нових випадків зараження коронавірусом виявлено у громадян, які повернулися з Росії. 51 випадок зафіксований в аеропорту Шанхаю у пасажирів з московського рейсу. Ще 21 випадок виявлено в одній з провінцій у китайців, які прибули з Москви через російське місто Владивосток. Всього за останню добу в КНР виявлено близько 100 випадків COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg та Голос Америки.