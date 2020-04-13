Более половины новых случаев заражения COVID-19 в Китае обнаружены у тех, кто вернулся из России

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 30607 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39366 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 55611 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57115 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 80074 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74211 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101119 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105353 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130548 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130210 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Более половины новых случаев заражения COVID-19 в Китае обнаружены у тех, кто вернулся из России

Более половины новых случаев заражения COVID-19 в Китае обнаружены у тех, кто вернулся из России

Киев  •  УНН

 • 11736 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Китае 12 апреля более половины новых случаев заражения коронавирусом выявлено у граждан, вернувшихся из России. 51 случай зафиксирован в аэропорту Шанхая у пассажиров из московского рейса. Еще 21 случай выявлен в одной из провинций у китайцев, прибывших из Москвы через российский город Владивосток. Всего за последние сутки в КНР обнаружено около 100 случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и Голос Америки.

Агентство Bloomberg отмечает, что в апреле китайские врачи в провинции на северо-востоке страны обнаружили более ста случаев инфицирования у китайских граждан, прибывших из России через сухопутную границу.

В Китае сейчас ограничено международное авиасообщение для предотвращения дальнейшего развития эпидемии. Многие граждане вынуждены возвращаться на родину по суше. На фоне этого Россия может стать одним из новых источников заражения для жителей КНР, пишет Bloomberg.

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Распространение коронавируса нового типа началось в Китае в декабре прошлого года. Центром эпидемии стал город Ухань - административный центр провинции Хубэй. С конца января город находился в полной изоляции. На сегодняшний день карантин снят.

С начала эпидемии в Китае выявлено более 82 тысяч заражений коронавирусом нового типа, число погибших превысило 3300.

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США и страны Запада считают, что Пекин может скрывать реальные данные о выявленных случаях заражения и погибших пациентов. Китайские власти это отвергает.

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