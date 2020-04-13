Более половины новых случаев заражения COVID-19 в Китае обнаружены у тех, кто вернулся из России

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Китае 12 апреля более половины новых случаев заражения коронавирусом выявлено у граждан, вернувшихся из России. 51 случай зафиксирован в аэропорту Шанхая у пассажиров из московского рейса. Еще 21 случай выявлен в одной из провинций у китайцев, прибывших из Москвы через российский город Владивосток. Всего за последние сутки в КНР обнаружено около 100 случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и Голос Америки.