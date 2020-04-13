Более половины новых случаев заражения COVID-19 в Китае обнаружены у тех, кто вернулся из России
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Китае 12 апреля более половины новых случаев заражения коронавирусом выявлено у граждан, вернувшихся из России. 51 случай зафиксирован в аэропорту Шанхая у пассажиров из московского рейса. Еще 21 случай выявлен в одной из провинций у китайцев, прибывших из Москвы через российский город Владивосток. Всего за последние сутки в КНР обнаружено около 100 случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg и Голос Америки.
Агентство Bloomberg отмечает, что в апреле китайские врачи в провинции на северо-востоке страны обнаружили более ста случаев инфицирования у китайских граждан, прибывших из России через сухопутную границу.
В Китае сейчас ограничено международное авиасообщение для предотвращения дальнейшего развития эпидемии. Многие граждане вынуждены возвращаться на родину по суше. На фоне этого Россия может стать одним из новых источников заражения для жителей КНР, пишет Bloomberg.
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Распространение коронавируса нового типа началось в Китае в декабре прошлого года. Центром эпидемии стал город Ухань - административный центр провинции Хубэй. С конца января город находился в полной изоляции. На сегодняшний день карантин снят.
С начала эпидемии в Китае выявлено более 82 тысяч заражений коронавирусом нового типа, число погибших превысило 3300.
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США и страны Запада считают, что Пекин может скрывать реальные данные о выявленных случаях заражения и погибших пациентов. Китайские власти это отвергает.