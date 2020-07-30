В Україні понад півсотні населених пунктів у 5 областях знеструмлені через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. В результаті несприятливих погодних умов у 5 областях України - 52 населені пункти залишаються без електрики. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує УНН.
"Станом на 07:00 30 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 52 населених пункти у 5 областях, а саме: Чернігівська – 23, Рівненська – 13, Сумська – 10, Волинська – 3 та Чернівецька – 3. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 29 липня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) у Горохівському районі на Волині зірвано дахи 3 житлових будинків, частково пошкоджено дахи 2 житлових будинків, 2 господарчих споруд ЦРЛ, будинку культури, 2 будівель ЗОШ, будівлі поліклініки, господарчої споруди психіатричного диспансеру, будівлі районного суду та будівлі ремонтної майстерні АТП. Повалено 4 дерева. В Луцькому районі повалено 12 дерев. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС повалені дерева розпилено та прибрано. Від ДСНС залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Як повідомлялося раніше в УНН, у курортній Кирилівці затопило низку баз відпочинку.