В Украине более полусотни населенных пунктов в 5 областях обесточены из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В результате неблагоприятных погодных условий в 5 областях Украины - 52 населенных пункта остаются без электричества. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.
"По состоянию на 07:00 30 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 52 населенных пункта в 5 областях, а именно: Черниговская - 23, Ровенская - 13, Сумская - 10, Волынская - 3 и Черновицкая - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 29 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в Гороховском районе Волыни сорваны крыши 3 жилых домов, частично повреждены крыши 2 жилых домов, 2 хозяйственных сооружений ЦРБ, дома культуры, 2 зданий СОШ, здания поликлиники, хозяйственной постройки психиатрического диспансера, здания районного суда и здания ремонтной мастерской АТП. Повалены 4 дерева. В Луцком районе повалено 12 деревьев. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распылены и убраны. От ГСЧС привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы техники.
Как сообщалось ранее в УНН, в курортной Кирилловке затопило ряд баз отдыха.