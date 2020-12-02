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Понад пів мільйона людей у Києві живуть у будинках застарілого житлового фонду

Понад пів мільйона людей у Києві живуть у будинках застарілого житлового фонду

Київ • УНН

 • 17506 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Києві понад 5 тисяч будинків застарілого житлового фонду. У них проживає понад 500 тисяч людей. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в пресслужбі Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА.

“Як показав аналіз, загальний обсяг застарілого житлового фонду в місті Києві складає 12 322 тис. кв. м. Він розташований в 5 395 будинках. Чисельність населення, що проживає в зазначеному житловому фонді — 566 732 особи. Найбільша кількість таких будинків у Шевченківському, Солом’янському та Голосіївському районах міста”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що для завершення розроблення проекту Програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в місті Києві в повному обсязі необхідно виконати розробку наступних розділів проекту.

Програми, якими, серед іншого передбачено:
• здійснити аналіз правового статусу земельних ділянок, які входять в межі територій, передбачених для комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;
• здійснити аналіз існуючого технічного стану інженерних мереж у кварталах (мікрорайонах), що підлягають комплексній реконструкції;
• визначити технічний стан відповідних житлових будинків за результатами візуального обстеження;
• визначити черговість проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілої забудови та критерії черговості;
•розробити передпроєктні пропозиції щодо способів здійснення комплексної реконструкції застарілого житлового фонду у визначених кварталах (мікрорайонах);
• визначити орієнтовні техніко-економічні показники для комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

“Враховуючи вищенаведене, після розробки всіх розділів проекту Програми, на розгляд Київській міській раді буде надано проект Програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в місті Києві, який, серед іншого, включатиме пропозиції щодо комплексної реконструкції застарілого житлового фонду та деталізовану характеристику територій кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”, — зазначається у відповіді на запит.

Окрім того,повідомляється, що одним з першочергових завдань у реалізації проектів комплексної реконструкції застарілого житлового фонду є внесення змін до Закону України “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”.

Нагадаємо, експерт прокоментував нюанси процесу реконструкції “хрущовок”.

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