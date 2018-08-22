Експерт прокоментував нюанси процесу реконструкції "хрущовок"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На практиці запровадження програми реконструкції кварталів "хрущовок" буде можливим лише при виконанні низки важливих аспектів. Основні аспекти впровадження програми пояснив голова правління - президент ПАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, пише УНН.
"Міністерство (регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - ред.) говорить, що при збереженні згоди 100% мешканців "хрущовки", реконструкція неможлива. Повністю згодний. На досвіді стикався зі схожими ситуаціями, обов'язково знаходиться 1-2 людини, які, дізнавшись про компенсацію, прописують до себе родичів з усієї України. І не важливо, що будинок, в якому до них жили п'ять поколінь, завалиться не сьогодні-завтра і вони залишаться взагалі ні з чим", - вважає Кушнір.
Він зазначив ще одне важливе питання - коефіцієнт площ.
"Іншими словами, на скільки квадратних метрів квартира в новому будинку повинна бути більша за ту, що була в хрущовці. Цей наріжний камінь для забудовника. Плюс питання компенсації, якщо людина на пропоновані квадратні метри з якихось причин не згодна", - пояснив Кушнір.
В цілому глава холдингу зазначив, що необхідно дочекатися конкретної законодавчої бази і вже від неї відштовхуватися в подальшій роботі.
"Але питання реконструкції «хрущовок» назріло давно, і чим далі, тим гостріше. У частині житлового фонду в країні термін експлуатації вже закінчився. Стан цих будинків не підтримується належним чином, і з кожним роком ситуація стає все гіршою", - резюмував Кушнір.
Нагадаємо, Український державний науково-дослідний інститут проектування міст Діпромісто імені Ю.М.Білоконя розробляє першу редакцію нового законопроекту, який дозволить розпочати реконструкцію застарілого житла на практиці. На цей момент Мінрегіном розглядається два варіанти фінансування майбутньої програми - за кошти місцевих бюджетів або інвесторів. У законопроекті передбачено як варіант реконструкції наявних будинків, так і можливість їх знесення, залежно від стану будівлі.
До необхідності розробити новий законопроект підштовхнула неефективність чинного законодавства про реконструкцію мікрорайонів застарілого житлового фонду. Зокрема, на практиці практично непереборною стала прописана в законі норма про обов'язкову згоду 100% мешканців будинку на проведення реконструкції.