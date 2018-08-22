Експерт прокоментував нюанси процесу реконструкції "хрущовок"

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 11728 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 26425 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 41555 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 53115 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 86469 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68470 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80223 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94512 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87573 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 182037 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.7м/с
55%
Популярнi новини

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 6028 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 5108 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 10077 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 4208 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 10293 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 41562 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 182039 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337369 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 271374 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381581 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 3100 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 4232 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 53121 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19255 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24404 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Експерт прокоментував нюанси процесу реконструкції "хрущовок"

Київ • УНН

 • 12363 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. На практиці запровадження програми реконструкції кварталів "хрущовок" буде можливим лише  при виконанні низки важливих аспектів. Основні аспекти впровадження програми пояснив голова правління - президент ПАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, пише УНН.

Експерт прокоментував нюанси процесу реконструкції "хрущовок"

"Міністерство (регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - ред.) говорить, що при збереженні згоди 100% мешканців "хрущовки", реконструкція неможлива. Повністю згодний. На досвіді стикався зі схожими ситуаціями, обов'язково знаходиться 1-2 людини, які, дізнавшись про компенсацію, прописують до себе родичів з усієї України. І не важливо, що будинок, в якому до них жили п'ять поколінь, завалиться не сьогодні-завтра і вони залишаться взагалі ні з чим", - вважає Кушнір.

Він зазначив ще одне важливе питання - коефіцієнт площ.

"Іншими словами, на скільки квадратних метрів квартира в новому будинку повинна бути більша за ту, що була в хрущовці. Цей наріжний камінь для забудовника. Плюс питання компенсації, якщо людина на пропоновані квадратні метри з якихось причин не згодна", - пояснив Кушнір.

В цілому глава холдингу зазначив, що необхідно дочекатися конкретної законодавчої бази і вже від неї відштовхуватися в подальшій роботі.

"Але питання реконструкції «хрущовок» назріло давно, і чим далі, тим гостріше. У частині житлового фонду в країні термін експлуатації вже закінчився. Стан цих будинків не підтримується належним чином, і з кожним роком ситуація стає все гіршою", - резюмував Кушнір.

Нагадаємо, Український державний науково-дослідний інститут проектування міст Діпромісто імені Ю.М.Білоконя розробляє першу редакцію нового законопроекту, який дозволить розпочати реконструкцію застарілого житла на практиці. На цей момент Мінрегіном розглядається два варіанти фінансування майбутньої програми - за кошти місцевих бюджетів або інвесторів. У законопроекті передбачено як варіант реконструкції наявних будинків, так і можливість їх знесення, залежно від стану будівлі.

До необхідності розробити новий законопроект підштовхнула неефективність чинного законодавства про реконструкцію мікрорайонів застарілого житлового фонду. Зокрема, на практиці практично непереборною стала прописана в законі норма про обов'язкову згоду 100% мешканців будинку на проведення реконструкції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,865.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,656.05