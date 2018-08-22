Эксперт прокомментировал нюансы процесса реконструкции “хрущевок”
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На практике внедрение программы реконструкции кварталов “хрущевок” будет возможно исключительно при исполнении ряда важных аспектов. Основные аспекты внедрения программы пояснил глава правления — президент ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир, пишет УНН.
“Министерство (регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства — ред.) говорит, что при сохранении согласия 100% жильцов „хрущевки“, реконструкция невозможна. Абсолютно согласен. На опыте сталкивался со схожими ситуациями, обязательно находится 1-2 человека, которые, узнав о компенсации, прописывают к себе родственников со всей Украины. И не важно, что дом, в котором до них жили пять поколений, завалится не сегодня-завтра и они останутся вообще ни с чем”, — считает Кушнир.
Он отметил еще один важный вопрос — коэффициент площадей.
“Другими словами, на сколько квадратных метров квартира в новом доме должна быть больше той, что была в хрущевке. Этот краеугольный камень для застройщика. Плюс вопрос компенсации, если человек на предлагаемые квадратные метры по каким-то причинам не согласен”, — пояснил Кушнир.
В целом глава холдинга отметил, что необходимо дождаться конкретной законодательной базы и уже от нее отталкиваться в дальнейшей работе.
“Но вопрос реконструкции „хрущевок“ стоит давно, и чем дальше, тем острее. У части жилого фонда в стране срок эксплуатации уже истек. Состояние этих домов не поддерживается должным образом, и с каждым годом ситуация становится все плачевнее”, — резюмировал Кушнир.
Напомним, Украинский государственный научно-исследовательский институт проектирования городов Гипроград имени Ю.М.Билоконя разрабатывает первую редакцию нового законопроекта, который позволит начать реконструкцию устаревшего жилья на практике. На данный момент Минрегином рассматривается два варианта финансирования будущей программы — за средства местных бюджетов или инвесторов. В законопроекте предусмотрен как вариант реконструкции имеющихся домов, так и возможность их сноса, в зависимости от состояния строения.
К необходимости разработать новый законопроект подтолкнула неэффективность действующего законодательства о реконструкции микрорайонов устаревшего жилого фонда. В частности, на практике практически непреодолимой стала прописанная в законе норма об обязательном согласии 100% жильцов дома на проведение реконструкции.