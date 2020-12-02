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Более полумиллиона человек в Киеве живут в домах устаревшего жилого фонда

Более полумиллиона человек в Киеве живут в домах устаревшего жилого фонда

Киев  •  УНН

 • 17485 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве более 5000 домов устаревшего жилого фонда. В них проживает более 500 тыс. человек. Об этом журналисту сообщили УНН в ответ на запрос в пресс-службу Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.

"Как показал анализ, общий объем устаревшего жилого фонда в Киеве составляет 12 322 тыс. кв. м. Он расположен в 5395 домах. Численность населения, проживающего в указанном жилом фонде - 566 732 человека. Наибольшее количество таких домов в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах города", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что для завершения разработки проекта Программы комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда в Киеве в полном объеме необходимо выполнить разработку следующих разделов проекта.

Программы, которыми, среди прочего предусмотрено:
• осуществить анализ правового статуса земельных участков, входящих в границы территорий, предусмотренных для комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда;
• провести анализ существующего технического состояния инженерных сетей в кварталах (микрорайонах), подлежащих комплексной реконструкции;
• определить техническое состояние соответствующих жилых домов по результатам визуального обследования;
• определить очередность проведения комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшей застройки и критерии очередности;
• разработать передпроектные предложения по способам осуществления комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда в определенных кварталах (микрорайонах);
• определить ориентировочные технико-экономические показатели для комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда.

"Учитывая вышеприведенное, после разработки всех разделов проекта Программы на рассмотрение Киевскому городскому совету будет предоставлено проект Программы комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда в Киеве, который, среди прочего, будет включать предложения по комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда и детализированную характеристику территорий кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда", - отмечается в ответе на запрос.

Кроме того, сообщается, что одной из первоочередных задач в реализации проектов комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда является внесение изменений в Закон Украины "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда".

Напомним, эксперт прокомментировал нюансы процесса реконструкции "хрущевок".

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