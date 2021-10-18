Понад 900 осіб перебувають в одеських ковідних відділеннях
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. 928 пацієнтів перебувають на лікуванні в ковідних відділеннях лікарень Одеси станом на 18 жовтня. З них 83 - діти. Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян, передає УНН.
За словами чиновника, 617 пацієнтів перебувають у тяжкому стані. Це на 53 людини більше, ніж минулої п'ятниці, коли спостерігався максимум тяжкохворих.
Левон Нікогосян також повідомив, що "ковідні" відділення продовжують відкриватися і розширювати ліжковий фонд.
На сьогодні в Одесі є 226 вільних кисневих концентраторів.
Наразі коронавірусом заражені 10 379 одеситів.