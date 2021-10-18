Более 900 человек находятся в одесских ковидных отделениях
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. 928 пациентов находятся на лечении в ковидных отделениях больниц Одессы по состоянию на 18 октября. Из них 83 - дети. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян, передает УНН.
По словам чиновника, 617 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Это на 53 человека больше, чем в минувшую пятницу, когда наблюдался максимум тяжелобольных.
Левон Никогосян также сообщил, что “ковидные” отделения продолжают открываться и расширять коечный фонд.
На сегодня в Одессе есть 226 свободных кислородных концентраторов.
В настоящее время коронавирусом заражены 10 379 одесситов.