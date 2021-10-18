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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110160 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 121039 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 107039 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106130 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Более 900 человек находятся в одесских ковидных отделениях

Более 900 человек находятся в одесских ковидных отделениях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. 928 пациентов находятся на лечении в ковидных отделениях больниц Одессы по состоянию на 18 октября. Из них 83 - дети. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян, передает УНН.

По словам чиновника, 617 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Это на 53 человека больше, чем в минувшую пятницу, когда наблюдался максимум тяжелобольных.

Левон Никогосян также сообщил, что “ковидные” отделения продолжают открываться и расширять коечный фонд.

На сегодня в Одессе есть 226 свободных кислородных концентраторов.

В настоящее время коронавирусом заражены 10 379 одесситов.

Украинские Национальные Новости

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