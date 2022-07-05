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Понад 90% випускників 9-х та 11-х класів отримали атестати – МОН

Понад 90% випускників 9-х та 11-х класів отримали атестати – МОН

Київ • УНН

 • 83813 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Понад 90% випускників України отримали свідоцтва про базову та повну загальну середню освіту. Про це інформує Міністерство освіти і науки, передає УНН

Цитата

"Свідоцтва про базову та повну загальну середню освіту отримали понад 90% випускників дев’ятих і одинадцятих класів", – зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Деталі

Зокрема, у 12 областях України процес видачі документів завершено на 100%, а саме:

Волинській,

Дніпропетровській,

Закарпатській,

Київській,

Луганській,

Миколаївській,

Одеській,

Рівненській,

Сумській,

Тернопільській,

Черкаській,

Чернівецькій.

"Випускники шкіл, які перебувають за кордоном, можуть отримати свідоцтва в закордонних дипломатичних установах України в країні перебування", – підкреслив Шкарлет.

Свідоцтва тих випускників, які не змогли виїхати з тимчасово окупованих територій, або хто не мав змоги отримати їх з інших причин, зберігатимуть після завершення воєнного стану протягом року.

Доповнення

Як писав УНН, у Києві з 1 вересня розпочнеться навчання в школах у режимі офлайн. Наразі підготовка до відкриття першого вересня ведеться у всіх 422 школах cтолиці. Функціонувати будуть ті навчальні заклади, які відповідають певним нормам.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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