Более 90% выпускников 9-х и 11-х классов получили аттестаты – МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Более 90% выпускников Украины получили свидетельства о базовом и полном общем среднем образовании. Об этом информирует Министерство образования и науки, передает УНН.
Цитата
"Свидетельства о базовом и полном общем среднем образовании получили более 90% выпускников девятых и одиннадцатых классов", – отметил министр образования Сергей Шкарлетт.
Детали
В частности, в 12 областях Украины процесс выдачи документов завершен на 100%, а именно:
Волынской,
Днепропетровской,
Закарпатской,
Киевской,
Луганской,
Николаевской,
Одесский,
Ровенской,
Сумской,
Тернопольской,
Черкасской,
Черновицкой.
"Выпускники школ, которые находятся за границей, могут получить свидетельства в заграничных дипломатических учреждениях Украины в стране пребывания", – подчеркнул Шкарлетт.
Свидетельства тех выпускников, которые не смогли выехать с временно оккупированных территорий, или кто не мог получить их по другим причинам, будут хранить после завершения военного положения в течение года.
Дополнение
Как писал УНН, в Киеве с 1 сентября начнется обучение в школах в режиме офлайн. В настоящее время подготовка к открытию первого сентября ведется во всех 422 школах столицы. Функционировать будут учебные заведения, которые соответствуют определенным нормам.