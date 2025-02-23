Понад 80 бойових зіткнень за добу: у Генштабі повідомили, де точаться найзапекліші бої на фронті

Між Силами оборони України та російськими військами від початку доби 23 лютого відбулося 81 бойове зіткнення. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних Сил України, повідомляє УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією, російські загарбники завдали 38 авіаційних ударів, застосувавши 57 КАБ.

Крім того, росіяни залучили для ураження 928 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах - зазначається у звіті.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакував двічі у бік Вовчанська та Западного, один бій ще триває.

На Куп’янському напрямку противник проводив три штурми позицій наших оборонців у районі Загризового та в напрямку Богуславки. Українські захисники відбили одну атаку, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Шийківки, Новоплатонівки, Зеленої Долини, Чернещини. Наразі триває одне боєзіткнення. Авіаудару зазнав Слов’янськ.

Сили оборони відбивають одну наступальну дію загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Олександро-Шультиного, одну атаку відбито українськими воїнами. Авіаудару зазнала Рай-Олександрівка.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Кримське, чотири атаки ще тривають.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 22 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге, два боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів зазнали Комар, Олексіївка, Звірове, Лисівка та Мирноград.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 340 окупантів, 190 з них - безповоротно. Також знищено 13 одиниць автомобільної техніки, антену БпЛА, міномет, гармату, дві багі, крім того, значно пошкоджено одну бойову броньовану машину, чотири одиниці автомобільної техніки та три гармати загарбників - звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку українськими підрозділами відбито десять ворожих атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке, ще одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Зелене Поле та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку в районі Степового. Кам’янське було атаковане НАРами.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 19 штурмів позицій українських підрозділів, два боєзіткнення ще тривають. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 23 керовані бомби, та здійснив 346 артилерійських обстрілів", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що на інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці росії. Так, за минулу добу відмінусували 1 180 окупантів та понад 250 одиниць техніки ворога.

росія прагне відтіснити підрозділи ЗСУ за межі східних та південних областей - Сирський