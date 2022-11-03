Понад 80% біженців з України у Нідерландах працевлаштувалися

Цитата



«Зараз у Нідерландах проживає близько 55 тисяч українців віком від 18 до 65 років. До Агентства зі страхування співробітників (UWV) надійшло 46 тисяч повідомлень від роботодавців, які взяли біженців з України, або 83%. На кінець серпня це було ще майже 60%», - ідеться у повідомленні.



Деталі



Більшість українців знайшли роботу в сфері громадського харчування через агенції з працевлаштування. Багато людей працює в Амстердамі та Гаазі.

Інтеграція українців на ринок праці відбувається набагато швидше, ніж інших шукачів притулку. В основному це тому, що вони мають окремий статус. На відміну від вихідців з Афганістану, наприклад, українцям не потрібен дозвіл, і вони мають право відразу почати працювати.

Доповнення

Європа спростила працевлаштування для українців, тому можна знайти роботу в Польщі, Чехії, Румунії та Німеччині.