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Понад 80% біженців з України у Нідерландах працевлаштувалися

Понад 80% біженців з України у Нідерландах працевлаштувалися

Київ • УНН

 • 470806 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Переважна більшість громадян України, які у зв’язку з повномасштабними вторгненням переїхали до Нідерландів, працевлаштувалися. Про це повідомляє NOS, пише УНН.

Цитата

«Зараз у Нідерландах проживає близько 55 тисяч українців віком від 18 до 65 років. До Агентства зі страхування співробітників (UWV) надійшло 46 тисяч повідомлень від роботодавців, які взяли біженців з України, або 83%. На кінець серпня це було ще майже 60%», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Більшість українців знайшли роботу в сфері громадського харчування через агенції з працевлаштування. Багато людей працює в Амстердамі та Гаазі.

Інтеграція українців на ринок праці відбувається набагато швидше, ніж інших шукачів притулку. В основному це тому, що вони мають окремий статус. На відміну від вихідців з Афганістану, наприклад, українцям не потрібен дозвіл, і вони мають право відразу почати працювати.

Доповнення

Європа спростила працевлаштування для українців, тому можна знайти роботу в Польщі, Чехії, Румунії та Німеччині.

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