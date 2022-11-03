Более 80% беженцев из Украины в Нидерландах трудоустроились

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«Сейчас в Нидерландах проживает около 55 тысяч украинцев от 18 до 65 лет. В Агентство по страхованию сотрудников (UWV) поступило 46 тысяч сообщений от работодателей, взявших беженцев из Украины, или 83%. К концу августа это было еще почти 60%», - говорится в сообщении.



Детали



Большинство украинцев нашли работу в сфере общественного питания через агентства по трудоустройству. Многие люди работают в Амстердаме и Гааге.

Интеграция украинцев на рынок труда происходит гораздо быстрее, чем других искателей убежища. В основном это потому, что у них отдельный статус. В отличие от выходцев из Афганистана, например, украинцам не нужно разрешение, и они имеют право сразу начать работу.

Дополнение

Европа упростила трудоустройство для украинцев, поэтому можно найти работу в Польше, Чехии, Румынии и Германии.