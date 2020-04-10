Понад 700 європейців, що застрягли в Південній Америці, повертаються додому
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В цілому більше 700 громадян різних європейських країн, які через пандемію коронавірусу довгий час не могли покинути Південну Америку, вирушили на батьківщину. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Один літак з 300 європейцями на борту вилетів з еквадорського аеропорту міста Гауякіль.
Другий лайнер з 400 пасажирами взяв курс на європейський континент, стартувавши в Перу.
Нагадаємо, посольство України у США у четвер евакуювало 15 громадян України чартерним літаком американської авіакосмічної компанії.