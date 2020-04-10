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Понад 700 європейців, що застрягли в Південній Америці, повертаються додому

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. В цілому більше 700 громадян різних європейських країн, які через пандемію коронавірусу довгий час не могли покинути Південну Америку, вирушили на батьківщину. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Один літак з 300 європейцями на борту вилетів з еквадорського аеропорту міста Гауякіль.

Другий лайнер з 400 пасажирами взяв курс на європейський континент, стартувавши в Перу.

Нагадаємо, посольство України у США у четвер евакуювало 15 громадян України чартерним літаком американської авіакосмічної компанії.

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