Более 700 европейцев, застрявших в Южной Америке, возвращаются домой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В общей сложности более 700 граждан разных европейских стран, которые из пандемии коронавируса долгое время не могли покинуть Южную Америку, отправились на родину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Один самолет с 300 европейцами на борту вылетел из эквадорского аэропорта города Гауякиль.
Второй лайнер с 400 пассажирами взял курс на европейский континент, стартовав в Перу.
Напомним, посольство Украины в США в четверг эвакуировало 15 граждан Украины чартерным самолетом американской авиакосмической компании.