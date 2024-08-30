Понад 70 паліїв автівок військових затримали з початку року

З початку року затримано більше ніж 70 осіб, підозрюваних у підпалах автомобілів військовослужбовців, повідомили у Національній поліції, пише УНН.

Від початку року Нацполіція спільно з СБУ затримала понад 70 паліїв автомобілів військовослужбовців в різних областях України - повідомили у Нацполіції у Telegram.

У Києві затримали палія поліцейських авто