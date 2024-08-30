Понад 70 паліїв автівок військових затримали з початку року
Київ • УНН
Національна поліція повідомила про затримання більше 70 осіб, підозрюваних у підпалах автомобілів військовослужбовців. Операції проводились спільно з СБУ в різних областях України з початку року.
З початку року затримано більше ніж 70 осіб, підозрюваних у підпалах автомобілів військовослужбовців, повідомили у Національній поліції, пише УНН.
Від початку року Нацполіція спільно з СБУ затримала понад 70 паліїв автомобілів військовослужбовців в різних областях України
У Києві затримали палія поліцейських авто29.08.24, 12:41 • 20715 переглядiв