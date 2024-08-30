Более 70 поджигателей автомобилей военных задержали с начала года
Киев • УНН
Национальная полиция сообщила о задержании более 70 человек, подозреваемых в поджогах автомобилей военнослужащих. Операции проводились совместно с СБУ в разных областях Украины с начала года.
За начала года задержано более 70 человек, подозреваемых в поджогах автомобилей военнослужащих, сообщили в Национальной полиции, пишет УНН.
С начала года Нацполиция совместно с СБУ задержала более 70 поджигателей автомобилей военнослужащих в разных областях Украины
У Києві затримали палія поліцейських авто29 августа 2024, 09:41 • 19300 просмотров