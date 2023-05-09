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Понад 600 людей загинули внаслідок заворушень на Гаїті у квітні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Понад 600 людей загинули минулого місяця, повідомила у вівторок Організація Об'єднаних Націй, передає УНН.

Цитата

«Кожен звіт, який я отримую з Гаїті, наголошує на масштабах страждань і доводить до свідомості, що гаїтянам потрібна термінова підтримка, і вони потребують її зараз», — сказав Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Він повторив свій заклик до міжнародної спільноти направити спеціальні збройні сили, щоб допомогти поліції та владі Гаїті відновити порядок.

Карибська країна, найбідніша в Америці, охоплена політичною та економічною кризою після вбивства в липні 2021 року президента Жовенеля Моїза.

Конкуруючі банди тепер контролюють більшу частину столиці Порт-о-Пренс.

У своєму щоквартальному звіті за січень-березень, опублікованому у вівторок, ООН заявила, що насильство «стає дедалі екстремальнішим і найчастішим та неухильно поширюється, оскільки банди прагнуть розширити свій контроль».

«Тільки у квітні понад 600 людей було вбито внаслідок нової хвилі крайнього насильства, що охопила кілька районів столиці», — заявили в офісі Тюрка, додавши, що тепер постраждали райони, які раніше вважалися безпечними.

«Це слідує за вбивством щонайменше 846 осіб за перші три місяці 2023 року, на додаток до 393 поранених і 395 викрадених за цей період зростання насильства на 28% більше порівняно з попереднім кварталом».

У звіті йдеться, що банди використовували снайперів, щоб стріляти «без розбору» по людях на вулиці та «стріляти по будинках», а людей «заживо спалювали у громадському транспорті».

Тюрк зазначив, що держава «не мала можливості відреагувати», тому цивільні особи формували групи лінчувальників для боротьби з бандами. Це призвело до зростання «масових вбивств та лінчування членів банд». Лише за квітень зафіксовано щонайменше 164 такі вбивства.

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