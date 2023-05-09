Более 600 человек погибли в результате беспорядков на Гаити в апреле
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Более 600 человек погибли в прошлом месяце, сообщила во вторник Организация Объединенных Наций, передает УНН.
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«Каждый отчет, который я получаю из Гаити, подчеркивает масштабы страданий и доводит до сознания, что гаитянам нужна срочная поддержка, и они нуждаются в ней сейчас», — сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
Он повторил свой призыв к международному сообществу направить специальные вооруженные силы, чтобы помочь полиции и властям Гаити восстановить порядок.
Карибская страна, самая бедная в Америке, охвачена политическим и экономическим кризисом после убийства в июле 2021 года президента Жовенеля Моиза.
Конкурирующие банды теперь контролируют большую часть столицы Порт-о-Пренс.
В своем ежеквартальном отчете за январь-март, опубликованном во вторник, ООН заявила, что насилие «становится все более экстремальным и частым и неуклонно распространяется, поскольку банды стремятся расширить свой контроль».
«Только в апреле более 600 человек были убиты в результате новой волны крайнего насилия, охватившей несколько районов столицы», — заявили в офисе Тюрка, добавив, что теперь пострадали районы, которые ранее считались безопасными.
«Это следует за убийством по меньшей мере 846 человек за первые три месяца 2023 года, в дополнение к 393 раненым и 395 похищенным за этот период рост насилия на 28% больше по сравнению с предыдущим кварталом».
В отчете говорится, что банды использовали снайперов, чтобы стрелять «без разбора» по людям на улице и «стрелять по домам», а людей «заживо сжигали в общественном транспорте».
Тюрк отметил, что государство «не имело возможности отреагировать», поэтому гражданские лица формировали группы линчевателей для борьбы с бандами. Это привело к росту «массовых убийств и линчевания членов банд». Только за апрель зафиксировано по меньшей мере 164 таких убийства.