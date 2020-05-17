Понад 60 країн включно з Україною підтримали незалежне розслідування походження COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Загалом 62 країни, серед яких Україна, Велика Британія, Індонезія, Японія, Південна Корея, Туреччина, Росія, ПАР, підтримали пропозицію Австралії та Євросоюзу щодо проведення незалежного розслідування джерела походження і масового поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC і DW.
Ініціатива Австралії та ЄС знайшла такий широкий відгук саме напередодні Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, що відкриється в понеділок, 18 травня, у Женеві.
Спільна ініціатива закликає провести "об'єктивну, незалежну і всеосяжну оцінку" "координованих ВООЗ міжнародних заходів охорони здоров'я у відповідь на COVID-19".
Міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн заявила, що прибічники цієї ініціативи хочуть "допомогти світу винести уроки, необхідні для захисту здоров'я".
У свою чергу, речниця Європейської служби зовнішньої дії Вірджинія Батту-Хенрікссон зазначила, що Євросоюз має намір домогтися консенсусу щодо такого розслідування: "Нам потрібна підтримка всіх основних гравців, а Китай - один з них".
Тим часом ініціатива провести розслідування викликала різкий осуд з боку Пекіна, який звинуватив Австралію, що першою озвучила цю ідею, в політичній атаці на Китай.
Натомість американські дипломати наполягають на жорсткішому формулюванні, що закликало б до розслідування походження вірусу, починаючи саме з Китаю. Раніше президент США Дональд Трамп і держсекретар Майк Помпео неодноразово звинувачували Китай в приховуванні інформації про вірус, що, на їхню думку, стало однією з причин глобальної пандемії.
Нагадаємо, розвідки Британії та Австралії не мають даних про витік COVID-19 з лабораторії у Китаї.