Понад 60 країн включно з Україною підтримали незалежне розслідування походження COVID-19

Ініціатива Австралії та ЄС знайшла такий широкий відгук саме напередодні Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, що відкриється в понеділок, 18 травня, у Женеві.

Спільна ініціатива закликає провести "об'єктивну, незалежну і всеосяжну оцінку" "координованих ВООЗ міжнародних заходів охорони здоров'я у відповідь на COVID-19".

Міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн заявила, що прибічники цієї ініціативи хочуть "допомогти світу винести уроки, необхідні для захисту здоров'я".

У свою чергу, речниця Європейської служби зовнішньої дії Вірджинія Батту-Хенрікссон зазначила, що Євросоюз має намір домогтися консенсусу щодо такого розслідування: "Нам потрібна підтримка всіх основних гравців, а Китай - один з них".

Тим часом ініціатива провести розслідування викликала різкий осуд з боку Пекіна, який звинуватив Австралію, що першою озвучила цю ідею, в політичній атаці на Китай.

Натомість американські дипломати наполягають на жорсткішому формулюванні, що закликало б до розслідування походження вірусу, починаючи саме з Китаю. Раніше президент США Дональд Трамп і держсекретар Майк Помпео неодноразово звинувачували Китай в приховуванні інформації про вірус, що, на їхню думку, стало однією з причин глобальної пандемії.

Нагадаємо, розвідки Британії та Австралії не мають даних про витік COVID-19 з лабораторії у Китаї.