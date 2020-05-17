Более 60 стран, включая Украину, поддержали независимое расследование происхождения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В общем 62 страны, среди которых Великобритания, Индонезия, Япония, Южная Корея, Турция, Россия, ЮАР, поддержали предложение Австралии и Евросоюза о проведении независимого расследования источники происхождения и массового распространения коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC и DW.
Инициатива Австралии и ЕС нашла такой широкий отклик как раз накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения, откроется в понедельник, 18 мая, в Женеве.
Совместная инициатива призывает провести "объективную, независимую и всеобъемлющую оценку" "координированных ВОЗ международных мероприятий здравоохранения в ответ на COVID-19".
Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн заявила, что сторонники этой инициативы хотят "помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья".
В свою очередь, пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Вирджиния Батту-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса по такому расследования: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, а Китай - один из них".
Между тем инициатива провести расследование вызвала резкое осуждение со стороны Пекина, обвинил Австралию, что первой озвучила эту идею, в политической атаке на Китай.
Зато американские дипломаты настаивают на жестком формулировке, призвал бы к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о вирусе, который, по их мнению, стало одной из причин глобальной пандемии.
Напомним, разведки Британии и Австралии не имеют данных об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае.