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Пандемия коронавируса: разведки Британии и Австралии не имеют данных об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае

Киев • УНН

 • 14481 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В данный момент не существует доказательств того, что коронавирус распространился в результате утечки из Института вирусологии в Ухани. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в разведке, отмечает УНН.

Пандемия коронавируса: разведки Британии и Австралии не имеют данных об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае

Собеседники издания отрицают, что доклад о сокрытии Китаем данных про коронавирус, на который сослалось австралийское издание The Daily Telegraph, был составлен на основе данных разведывательного союза “Пять глаз” (в него входят США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания).

По словам источников The Guardian, в докладе из The Daily Telegraph не было секретной информации, полученной от британской разведки. Ранее источники The Sydney Morning Herald в австралийской разведке заявили, что доклад по большей части основан на информации из СМИ.

Собеседник The Guardian в разведке Австралии высказал мнение, что The Daily Telegraph получила сведения для публикации из США. “Моя интуиция говорит, что это был инструмент для контрпропаганды и усиления давления на Китай”, — заявил он.

Два источника CNN в правительствах западных стран заявили, что союз “Пять глаз” склоняется к версии о том, что коронавирус распространился с рынка морепродуктов в Ухани, как утверждал Китай, а не из Института вирусологии. Источник в одной из стран “Пяти глаз” добавил, что версия об утечке из лаборатории рассматривается, но ее нельзя назвать обоснованной.

Официально власти Австралии считают, что вирус распространился с рынка морепродуктов и оценивают вероятность версии с утечкой из лаборатории в 5%, писала The Daily Telegraph. Власти Канады и Великобритании воздержались от прямых ответов о происхождении вируса, пишет Foreign Policy.

Версии о том, что коронавирус мог случайно “сбежать” из Института вирусологии в Ухани, придерживаются власти США. О существовании доказательств в пользу этой версии говорили, в частности, президент США Дональд Трамп и глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала заявление Помпео спекулятивным. При этом организация пожаловалась на то, что Китай не пригласил ее к участию в расследовании о происхождении вируса.

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