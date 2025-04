Пандемія коронавірусу: розвідки Британії та Австралії не мають даних про витік COVID-19 з лабораторії у Китаї

Співрозмовники видання заперечують, що доповідь про приховування Китаєм даних про коронавірус, на яку посилалося австралійське видання The Daily Telegraph, була складена на основі даних розвідувального союзу “П’ять очей” (в нього входять США, Австралія, Нова Зеландія, Канада і Велика Британія).

За словами джерел The Guardian, у доповіді з The Daily Telegraph не було секретної інформації, отриманої від британської розвідки. Раніше джерела The Sydney Morning Herald в австралійській розвідці заявили, що доповідь здебільшого заснована на інформації зі ЗМІ.

Співрозмовник The Guardian в розвідці Австралії висловив думку, що The Daily Telegraph отримала відомості для публікації з США. “Моя інтуїція говорить, що це був інструмент для контрпропаганди і посилення тиску на Китай”, — заявив він.

Два джерела CNN в урядах західних країн заявили, що союз “П’ять очей” схиляється до версії про те, що коронавірус поширився з ринку морепродуктів в Ухані, як стверджував Китай, а не з Інституту вірусології. Джерело в одній з країн “П’яти очей” додало, що версія про витік з лабораторії розглядається, але її не можна назвати обгрунтованою.

Офіційно влада Австралії вважають, що вірус поширився з ринку морепродуктів і оцінюють ймовірність версії з витоком з лабораторії в 5%, писала The Daily Telegraph. Влади Канади і Великої Британії утрималися від прямих відповідей про походження вірусу, пише Foreign Policy.

Версії про те, що коронавірус міг випадково “втекти” з Інституту вірусології в Ухані, дотримується влада США. Про існування доказів на користь цієї версії говорили, зокрема, президент США Дональд Трамп і глава Держдепартаменту США Майк Помпео.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) назвала заяву Помпео спекулятивною. При цьому організація поскаржилася на те, що Китай не запросив її до участі в розслідуванні про походження вірусу.