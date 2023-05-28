Понад 500 людей з окупованого Мелітополя подали заявку на евакуацію: мер закликає покинути ТОТ

Цитата

“Ми не просто закликаємо виїжджати (з тимчасово-окупованих територій – ред.), а ми допомагаємо виїжджати. Я вдячний нашим міжнародним партнерам за те, що вони організовують та допомагають нам з евакуацією, а саме роблять її безоплатною. Таким чином, до нас звернулося за останній місяць більш, ніж 500 людей, яким ми допомогли виїхати та допомагаємо виїжджати. Тому, якщо є можливість та бажання – звертайтеся, і ми допоможемо виїхати з ТОТ. Також ми допомагаємо з розміщенням, як на території країн ЄС, так і на території нашої держави”, – повідомив Федоров.

Доповнення

Федоров розповів, що замість Кирилівки та Бердянська росіяни "евакуйовують" мешканців тимчасово окупованої Запоріжчини до тюменя та уфи.



