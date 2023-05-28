Более 500 человек из оккупированного Мелитополя подали заявку на эвакуацию: мэр призывает покинуть ВОТ

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“Мы не просто призываем выезжать (с временно-оккупированных территорий – ред.), а мы помогаем выезжать. Я благодарен нашим международным партнерам за то, что они организовывают и помогают нам с эвакуацией, а именно делают ее бесплатной. Таким образом, к нам обратилось за последний месяц более 500 человек, которым мы помогли выехать и помогаем выезжать. Поэтому, если есть возможность и желание – обращайтесь, и мы поможем выехать из ВОТ. Также мы помогаем с размещением, как на территории стран ЕС, так и на территории нашего государства”, – сообщил Федоров.

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Федоров рассказал, что вместо Кирилловки и Бердянска россияне "эвакуируют" жителей временно оккупированной Запорожской области в тюмень и уфу.



