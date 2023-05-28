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13 марта, 19:26 • 45698 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103727 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107081 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107299 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101477 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94378 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110124 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 500 человек из оккупированного Мелитополя подали заявку на эвакуацию: мэр призывает покинуть ВОТ

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Городской голова Мелитополя Иван Федоров призвал жителей временно-оккупированного города покинуть территории и добавил, что более 500 человек подали заявки на эвакуацию, передает УНН.

Цитата

“Мы не просто призываем выезжать (с временно-оккупированных территорий – ред.), а мы помогаем выезжать. Я благодарен нашим международным партнерам за то, что они организовывают и помогают нам с эвакуацией, а именно делают ее бесплатной. Таким образом, к нам обратилось за последний месяц более 500 человек, которым мы помогли выехать и помогаем выезжать. Поэтому, если есть возможность и желание – обращайтесь, и мы поможем выехать из ВОТ. Также мы помогаем с размещением, как на территории стран ЕС, так и на территории нашего государства”, – сообщил Федоров.

Дополнение

Федоров рассказал, что вместо Кирилловки и Бердянска россияне "эвакуируют" жителей временно оккупированной Запорожской области в тюмень и уфу.

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