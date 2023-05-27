Замість Запоріжчини - тюмень та уфа: Федоров розповів про "евакуацію" на ТОТ

ukru
Ексклюзив
05:38 • 2272 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 276323 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 373685 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 307287 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 342031 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306446 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222732 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206949 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165534 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 539216 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 21798 перегляди
Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

30 березня, 20:29 • 11222 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 20851 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 17196 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 15862 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 396468 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 539216 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 572036 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 568971 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 468698 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206491 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 373680 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176300 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167120 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137947 перегляди
Актуальне
Замість Запоріжчини - тюмень та уфа: Федоров розповів про "евакуацію" на ТОТ

Замість Запоріжчини - тюмень та уфа: Федоров розповів про "евакуацію" на ТОТ

Київ • УНН

 • 1049475 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Замість Кирилівки та Бердянська росіяни "евакуйовують" мешканців тимчасово окупованої Запоріжчини до тюменя та уфи. Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Евакуація депортація по рашистськи: обіцянки - узбережжя Азовського моря, реальність - тюмень і уфа.

План окупантів Запорізької області з псевдо-евакуації населення прифронтових територій доживає останні дні. Не зважаючи на обіцянки ворога розмістити евакуйованих на курортах Кирилівки і Бердянська", - сказав Федоров.

Деталі

Він також зазначив, що українці активно чинять спротив окупантам - не слухають ворожі вигадки, не піддаються штучно створеній паніці і не покидають своє житло на розграбунок росвійськовими.

"За анонсами окупантів безкоштовні місця для тимчасово розміщення евакуйованих у Криму закінчились, у Генічеську залишилось дві бази, у Бердянську вже не пропонують.

Натомість з наступного тижня організовують виїзди до російських тюмені та уфи", - додав Федоров.

Нагадаємо

Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі УНН розповів про ситуацію в окупованому місті, яка там панує в очікуванні українського контрнаступу. Він повідомив, що цивільні окупанти намагаються тікати, але свої ж їх не випускають з окупованих територій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.44
Bitcoin
$81,848.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,145.09
Ethereum
$1,805.17