Замість Запоріжчини - тюмень та уфа: Федоров розповів про "евакуацію" на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Замість Кирилівки та Бердянська росіяни "евакуйовують" мешканців тимчасово окупованої Запоріжчини до тюменя та уфи. Про це сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Евакуація депортація по рашистськи: обіцянки - узбережжя Азовського моря, реальність - тюмень і уфа.
План окупантів Запорізької області з псевдо-евакуації населення прифронтових територій доживає останні дні. Не зважаючи на обіцянки ворога розмістити евакуйованих на курортах Кирилівки і Бердянська", - сказав Федоров.
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Він також зазначив, що українці активно чинять спротив окупантам - не слухають ворожі вигадки, не піддаються штучно створеній паніці і не покидають своє житло на розграбунок росвійськовими.
"За анонсами окупантів безкоштовні місця для тимчасово розміщення евакуйованих у Криму закінчились, у Генічеську залишилось дві бази, у Бердянську вже не пропонують.
Натомість з наступного тижня організовують виїзди до російських тюмені та уфи", - додав Федоров.
Нагадаємо
Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі УНН розповів про ситуацію в окупованому місті, яка там панує в очікуванні українського контрнаступу. Він повідомив, що цивільні окупанти намагаються тікати, але свої ж їх не випускають з окупованих територій.