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Вместо Запорожской области - тюмень и уфа: Федоров рассказал об "эвакуации" на ВОТ

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Вместо Кирилловки и Бердянска россияне "эвакуируют" жителей временно оккупированной Запорожской области в тюмень и уфу. Об этом сказал городской глава Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Эвакуация депортация по рашистски: обещания - побережье Азовского моря, реальность - тюмень и уфа.

План оккупантов Запорожской области по псевдо-эвакуации населения прифронтовых территорий доживает последние дни. Несмотря на обещания врага разместить эвакуированных на курортах Кирилловки и Бердянска", - сказал Федоров.

Детали

Он также отметил, что украинцы активно сопротивляются оккупантам - не слушают вражеские выдумки, не поддаются искусственно созданной панике и не покидают свое жилье на разграбление росвоенными.

"По анонсам оккупантов бесплатные места для временного размещения эвакуированных в Крыму закончились, в Геническе осталось две базы, в Бердянске уже не предлагают.

Зато со следующей недели организуют выезды в российские тюмень и уфу", - добавил Федоров.

Напомним

Мэр Мелитополя Иван Федоров в комментарии УНН рассказал о ситуации в оккупированном городе, которая там царит в ожидании украинского контрнаступления. Он сообщил, что гражданские оккупанты пытаются бежать, но свои же их не выпускают с оккупированных территорий.

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