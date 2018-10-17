Понад 50 бригад ЗСУ переведуть на нову систему харчування - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. З наступного тижня понад 50 бригад Збройних сил України будуть переведені на нову систему харчування. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Через чотири дні більше 50-ти бригад Збройних сил України будуть переведені на нову систему харчування", - повідомив Президент.
За його словами, вчора у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки від військовослужбовців були позитивні відгуки про нову систему харчування.
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Як повідомляв УНН, українські військові на Донбасі отримають новий раціон, розроблений за стандартами НАТО.